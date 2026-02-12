Carlo Sechi guanya el premi especial dels Premis Martí Gasull de Plataforma per la Llengua

PLATAFORMA PER LA LLENGUA
BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
L'activista i polític alguerès Carlo Sechi ha guanyat el premi especial del jurat dels Premis Martí Gasull i Roig de Plataforma per la Llengua, que reconeix la seva "trajectòria llarga i intensa en la promoció i defensa del català" a l'Alguer (Itàlia).
Nascut el 1946, Sechi és un dels activistes culturals històrics de l'Alguer, professor de música jubilat i referent del waterpolo en els 70, que va fundar el moviment de centreesquerra Sardenya i Llibertat, informa Plataforma per la Llengua aquest dijous en un comunicat.
Sechi, que rebrà el guardó el 23 de febrer a la sala Paral·lel 62 de Barcelona, va ser síndic del Comú de l'Alguer entre 1994 i 1998 i durant el seu mandat va impulsar nombroses iniciatives per contribuir a recuperar la llengua catalana.