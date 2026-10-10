Carles Torrens torna a l'univers zombie amb 'Apocalipsis Z: nuevo mundo' al Festival de Sitges

Alberto Paredes - Europa Press
Tracta la societat postcovid i l'auge dels populismes
SITGES (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)
El director Carles Torrens torna a l'univers zombie amb 'Apocalipsis Z: nuevo mundo', segona pel·lícula inspirada al món de les novel·les de Manuel Loureiro, que s'ha presentat aquest dissabte en el Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
En roda de premsa, Torrens ha dit que la pel·lícula pren elements de la novel·la 'Apocalipsis Z: los años oscuros', però actualitza l'univers que l'autor va escriure el 2008, encara que ha admès que "va encertar en moltes coses".
En aquesta actualització apareixen elements com la societat postcovid, l'auge dels populismes, les notícies falses a les xarxes socials i polítics que apel·len als sentiments més bàsics, com és el cas d'un dels protagonistes del film.
En aquesta segona part, l'acció se situa en les Illes Canàries, que es van convertir en el bastió segur d'Europa després del brot del virus de la primera, i com una missió particular surt cap a la península per buscar subministraments, a la qual se suma Roberto (Carlos Alcaide) en un ambient polític escalfat, convertint-se en una cursa per la supervivència.
Llorens ha dit que si a la novel·la de Loureiro apareixia un cop d'Estat amb referències als exemples més clàssics, a la pel·lícula s'ha optat per un ambient molt escalfat i un polític populista que seria "versemblant" en la realitat actual mundial.
Preguntat per la plaça de toros com una de les localitzacions de la pel·lícula, Llorens ha dit que, després de l'èxit a nivell mundial de la primera part, van voler donar aquest punt "diferent" amb l'escenari, i ha explicat que també van pensar fer-ho amb un estadi de futbol.
Els actors Carlos Alcaide i Julia Martínez han destacat el desplegament de mitjans de la pel·lícula que ajudava a ficar-te en ella, i han subratllat l'experiència del món casernari i veure com es treballa malgrat ser una realitat que tenen llunyana.
La projecció de 'Apocalipsi Z: nuevo mundo' coincideix aquest dissabte amb la tradicional Zombie Walk pels carrers de Sitges, i la pel·lícula s'estrenarà el proper 30 d'octubre en Prevalgui Video.