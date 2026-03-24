Carles Rebassa barreja desig i lluita de classes a 'Prometeu de mil maneres'

Diu que el va sorprendre la reacció al seu discurs en el Premi Sant Jordi
BARCELONA, 24 març (EUROPA PRESS) -
El poeta mallorquí Carles Rebassa barreja desig i lluita de classes en la novel·la 'Prometeu de mil maneres' (Univers), guardonada amb el Premi Sant Jordi, en què el protagonista i la ciutat de Palma "es cremen per complaure".
En una entrevista amb Europa Press, Rebassa (Palma, 1977) ha afirmat que li interessa reflectir les relacions de poder i que reivindica molt mostrar la lluita de classes en la literatura quan sembla que fa anys que no existeixen i "tot funciona perquè tothom té internet i té mòbil".
'Prometeu de mil maneres' està protagonitzada per Prometeu Dolors, un cambrer de Palma que veu com la seva vida pateix un tomb quan coneix en un local el jove Carles i es converteix en una lluita per protegir la seva pròpia identitat, els amics, la feina o la ciutat.
Ha explicat que aquesta novel·la ha estat un procés de 20 anys des de la primera idea i ha assegurat que se sent "identificat" amb el conflicte salvatge que viu el protagonista de l'obra.
Palma es converteix en un protagonista més de la novel·la, una ciutat que ha canviat molt en els últims 20 anys i que representa com un espai idealitzat atemporal: "Era una ciutat majoritàriament catalana; ara és una ciutat majoritàriament castellana i d'altres llengües. No és només una qüestió lingüística. Quan existeix una substitució cultural hi ha una substitució d'una manera de viure".
Ha afirmat que tant el seu protagonista com Palma, igual que el mite de Prometeu, "es cremen per complaure" i ser acceptats, una situació que pot passar a qualsevol gran ciutat actual.
Rabassa, que es defineix com un poeta, ha afirmat que quan inicia un projecte no sap si acabarà en novel·la o en un poema, però que sempre manté amb cura l'estil i la llengua, en un moment en què parlar en català "és un acte de militància, de paciència i, moltes vegades, de risc".
DISCURS DEL PREMI
Després del seu discurs en el Premi Sant Jordi sobre el català i amb la crítica a l'actitud política de 'virreis i titelles', ha defensat que quan tens un micròfon davant les autoritats és "parlar de les inquietuds polítiques i socials com a individu o col·lectiu", i ha dit que ni el president de Catalunya ni el de les Balears l'han felicitat pel premi.
"El president de la Generalitat, el de la Generalitat Valenciana, el de les Balears no són presidents, són virreis. Són gent obedient a les ordres de Madrid. Són com governadors civils" des de l'òptica del catalanisme polític, ha afirmat.
Ha dit que les seves paraules van ser de perfil baix ja que va dir que calia un marc legislatiu perquè el català pugui sobreviure, la qual cosa per a ell constata que "es diuen molt poques coses, poca gent diu coses i molta gent té por de dir determinades coses en determinats espais".
PACTE PER LA LLENGUA
Sobre el Pacte Nacional per la Llengua que impulsa la Generalitat, ha dit que és incomplet perquè no inclou les Balears i la Comunitat Valenciana, i ha afegit: "Crear un gran edifici amb una façana preciosa, però que resulta que darrere no hi ha res, només és la política de la testimonialitat".
Ha subratllat que sempre hi ha hagut "un camí diferent" entre la intel·lectualitat i els governants als diferents territoris de parla catalana sobretot durant la dictadura, però també abans i després.
Ha afirmat que el govern del PP a les Balears es presenta com un espai de centre que es veu obligat a complaure Vox, cosa que per a ell és "mentida absoluta, són companys de llit, tots venen de la mateixa tradició antidemocràtica i el que fan és una política d'extermini del model de convivència" de la mallorquinitat.