Carles Pérez, nou rector de la Universitat Ramon Llull

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El psiquiatre i professor de la Blanquerna-Universitat Ramon Llull Carles Pérez ha estat nomenat nou rector de la URL, en successió de Josep Antoni Rom, que va ser rector des de l'1 d'octubre del 2022 fins la seva "sobtada mort" el passat 8 de novembre.
Segons informa la universitat en un comunicat d'aquest dimarts, el Patronat de la URL, presidit per Lluís Recoder, ha nomenat Pérez, catedràtic i fundador del Grup de Recerca de Parella i Família de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL, com a nou rector amb efectes al 7 de gener.
Després de la defunció de Josep Antoni Rom, que no va acabar el seu mandat de 4 anys, el Patronat de la URL Fundació va acordar que el vicerector actual amb més antiguitat, Carlo Maria Gallucci, assumís les funcions de rector de la URL des del 8 de novembre fins la data de nomenament del nou rector.