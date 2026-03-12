Carla Simón rep el Premi Especial del Brain Film Fest 2026

BARCELONA 12 març (EUROPA PRESS) -
La cineasta Carla Simón ha rebut el Premi Especial del Brain Film Fest 2026 en la inauguració del festival aquest dimecres al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), informa l'organització en un comunicat aquest dijous.
L'acte va comptar amb la presidenta de la Fundació Pasqual Maragall, Cristina Maragall, i el director artístic del certamen, Albert Solé, els qui van destacar la trajectòria de Simón i "la força de la seva mirada cinematogràfica per construir un imaginari col·lectiu íntim i honest sobre la memòria, el dol i els vincles familiars".
El festival, dedicat a explorar i promoure el coneixement del cervell a través de la cultura, projectarà "per primera vegada" conjuntament els tres llargmetratges de Simón: 'Estiu 1993' (2017), 'Alcarràs' (2022) i 'Romería' (2025).