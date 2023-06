Carla Simón reivindica a Brussel·les les petites explotacions agrícoles i el cinema independent que abandera 'Alcarràs'

BRUSSEL·LES, 27 juny (EUROPA PRESS) -

La directora catalana Carla Simón ha reivindicat aquest dimarts a Brussel·les la supervivència de les explotacions agrícoles familiars enfront de la forma en què ho fan les grans companyies, perquè treballen la terra "en petit", com és el cas de la família que protagonitza la seva última pel·lícula, 'Alcarràs'.

La cinta optava aquest dimarts al premi LUX del Parlament Europeu, que celebra la riquesa cultural i els valors europeus, encara que el guardó ha recaigut finalment en la pel·lícula del director belga Lukas Dhont 'Close'.

No obstant això, Simón ha reconegut en una entrevista d'Europa Press que quan roda una pel·lícula "no apunta" als premis, malgrat haver viscut un any d'èxits amb 'Alcarràs', el seu segon llargmetratge després d''Estiu 1993' --que es va emportar tres premis Goya--, després d'aconseguir l'Ós d'Or de la Berlinale i el Premi Nacional de Cinematografia 2023.

"Em sembla important que quan passa alguna cosa com el que ha ocorregut amb 'Alcarràs' no cal esperar res amb la següent més enllà d'intentar fer la pel·lícula que sento que em va a fer créixer", ha explicat la realitzadora, que ha avançat que el seu proper llargmetratge s'allunyarà del medi rural: "Hi haurà molt de mar amb un punt més urbà".

El que sí continuarà present en el seu proper treball és aquesta reflexió sobre la família que ha protagonitzat els seus anteriors films i que en el cas d''Alcarràs' encarnen els Solé, que porten diverses generacions conreant préssecs a una localitat de la comarca catalana del Segrià, i de qui el seu mode de vida es veu amenaçat per la instal·lació de panells solars per mantenir la rendibilitat de la parcel·la.

"De cap manera la pel·lícula està en contra de l'energia renovable, sinó que posa en dubte com s'està aplicant", ha aclarit Simón, que ha apuntat que la transició energètica requereix una reflexió i això és precisament el que la pel·lícula posa damunt de la taula i el que la fa "més complexa" perquè en veure's amenaçada per alguna cosa que el món necessita, la família es veu embolicada en un dilema interessant".

"Quan hi ha grans empreses que exploten la terra no pensen en aquesta idea que duri per a les generacions futures; conrear la terra en família és alguna cosa que fem des de la prehistòria i és estrany que ara mateix estigui en perill", ha asseverat la realitzadora, que es va inspirar en les seves pròpies memòries per crear la pel·lícula.

Simón veu un paral·lelisme entre aquesta forma de "conrear en petit" i les produccions de cinema independent: "Igual que al camp, hem de plantar la llavor, regar-la, cuidar-la, combatre els riscos i recollir el sembrat, les pel·lícules que es fan 'en petit' estan també en perill i hem de protegir aquesta manera de fer cinema en petit i conrear la terra".

'Alcarràs' també retrata amb nostàlgia unes relacions intergeneracionals que al parer de la seva directora s'estan perdent perquè els nens i els avis ja no mantenen el mateix contacte. "Acabo de ser mare i m'adono que avancem cap a una societat totalment individualista i en la qual ja no es comparteix tant amb els més grans", ha lamentat, abans de definir la família com "aquest grup de gent que es recolza, es cuida i és un refugi on poder ser un mateix".

Sobre la seva recent maternitat ha explicat que aquest desig estava present d'alguna forma a 'Alcarràs' i ho estarà també en el seu proper treball, que vol començar a rodar l'any que ve i amb el qual tancarà la seva 'trilogia de la família', basada en records que encara formen part del seu passat.