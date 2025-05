Carla Simón desenterra a Canes els records d'una generació "perduda" per la sida

MADRID 22 maig (EUROPA PRESS) -

La cineasta Carla Simón ha desenterrat en la presentació de 'Romería' al Festival de Canes els records d'una generació "perduda" afectada per la sida, de la qual "ningú no en parlava" i que va canviar els valors de la societat "d'una manera molt àmplia".

"A Espanya, la sida va estar molt vinculada a l'heroïna. Hi va haver un període de transició després de tants anys de dictadura, quan Franco per fi va morir, i aleshores la gent es volia sentir alliberada. No es parlava gaire de drogues ni de la sida, però circulaven moltes drogues, i els joves que havien estat a l'oposició política s'hi abocaven" ha assegurat aquest dijous en la roda de premsa del festival.

"Va ser difícil frenar-ho i va resultar absolutament devastador", ha afirmat en la roda de premsa de presentació del festival acompanyada de la productora María Zamora i els actors Mitch Martín, Llúcia Garcia i la directora de fotografia Hélène Louvart.

Simón ha recordat que aquesta generació "perduda" no coneixia les conseqüències de la drogoaddicció i això va comportar que "Espanya fos un dels països amb les taxes de mortalitat més altes".

"Em vaig adonar que això no era només un relat personal o el dels meus pares. Hi havia molta tristesa, molt dol per culpa de la sida, i la gent va deixar de parlar d'ells. Crec que era molt important desenterrar aquests records. Aquella generació, d'alguna manera, ho va fer tot a l'inrevés, de fet va canviar els valors de la societat d'una manera molt àmplia, i això és una cosa que volia retratar", ha indicat.

En aquest sentit, una de les raons de rodar 'Romería' era "recuperar la memòria històrica" d'aquelles famílies marcades per la "tristesa". "Fins la meva primera pel·lícula, que també tracta molt de la sida, no em vaig adonar que, per descomptat, la història de la meva família la compartien moltes altres persones. A través dels meus personatges, em vaig adonar que era un fenomen molt estès", ha reblat.