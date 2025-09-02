Carla Simón davant dels aranzels de Trump: "El cinema hauria de poder seguir viatjant com a cultura que és"

Presenta a Madrid la seva tercera pel·lícula, 'Romería': "La vida en si mateixa moltes vegades no és molt cinematogràfica i cal dramatitzar-la"
La cineasta Carla Simón ha presentat a Madrid la seva tercera pel·lícula, 'Romería', que s'estrena en cinemes aquest divendres 5 de setembre i, preguntada en una entrevista amb Europa Press pels aranzels imposats pel president dels Estats Units, Donald Trump, ha manifestat que "el cinema hauria de poder seguir viatjant com a cultura que és".
Per a la cineasta la mesura del mandatari nord-americà és "molt boja", encara que ha reconegut no haver "reflexionat molt" sobre si l'arribada de les seves obres als Estats Units podria veure's afectada per la imposició d'aquestes taxes sobre productes estrangers.
Simón tanca amb aquesta cinta, que va competir a la secció oficial del Festival de Cannes, la seva trilogia familiar i en ella narra la història de la Marina, una jove catalana que viatja a Vigo per retrobar-se amb la família del seu pare, mort de SIDA quan ella era una nena, igual que la seva mare.
"Els meus pares van morir de SIDA els dos, jo he intentat reconstruir aquesta història, però és veritat no vaig fer aquest viatge als 18 anys que realitza la Marina. Vaig anar a conèixer als meus oncles que vivien a Madrid amb 18 anys, després vaig conèixer als meus avis en altres llocs. És un viatge que he fet molt més llarg", explica, afegint que encara que la base sigui autobiogràfica, gairebé tot està ficcionalitzat. "Crec que la vida en si mateixa moltes vegades no és molt cinematogràfica i cal dramatitzar-la", ha puntualitzat.
"POSAR SOBRE LA TAULA" LA GENERACIÓ DELS 80
L'autora pretén que amb aquesta pel·lícula "es posi sobre la taula" la generació dels 80, època en la qual se situa la seva obra. "Ha estat silenciada pel dolor que van causar aquestes pèrdues i per l'estigma i el tabú", ha dit la directora, subratllant que aquest "silenci" es dona per un doble motiu: les drogues i la SIDA.
Així mateix, ha confessat que per a ella era "molt important" no "jutjar" als seus pares. "Per a mi és molt important entendre que va ser una època molt maca, molt lluminosa, però que va tenir aquesta cara B d'aquesta putada que va ser les conseqüències de l'heroïna i de la SIDA", ha dit, asseverant que la intenció era trobar "el to correcte per no romantizar i que no fos molt cruel".
D'altra banda, en ser preguntada pel programa Cine Escuela, obert per a col·legis de tot Espanya aquest mes de setembre, com va confirmar el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, en una entrevista concedida a Europa Press, Simón ha assegurat que qualsevol iniciativa que impliqui educar en cinema "és molt important i imprescindible".
"El cinema no deixa de ser un art recent comparat amb els altres i crec que ens falta molt de pensar en com introduir-lo al món educatiu, però que alhora és crucial", ha manifestat, matisant que pot "generar debat entre els joves" i que és una manera d'"educar en la sensibilitat".