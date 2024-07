Carla Bruni inaugurarà el festival 'Nits de la Duquessa' a Cardona (Barcelona) el 27 de juliol

BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

La cantant francesa Carla Bruni inaugurarà el festival 'Nits de la Duquessa' a Cardona (Barcelona) el dissabte 27 de juliol, una cita que "pretén reforçar la ciutat i la comarca del Bages en el mapa dels festivals d'estiu a Catalunya".

El concert, titulat 'An acoustic evening with Carla Bruni', serà a les 20.30 hores al complex hoteler i gastronòmic Vilar de la Duquessa, que ha estat remodelat, informa Duquessa Grup en un comunicat d'aquest divendres.

El concert tindrà un format "proper i gairebé íntim", per la qual cosa hi haurà menys de 600 localitats i es preveu que Bruni faci un repàs de la seva discografia, incloent-hi alguns èxits com 'Quelqu'un m'a dit'.

El propietari de Vilar de la Duquessa i promotor del concert, Eduard Torres, ha considerat que hi ha "moltíssima vida cultural i artística fora de Barcelona i la seva àrea metropolitana" i creu que concerts com a aquest posen en valor la diversitat territorial a Catalunya.

"El potencial empresarial, turístic, gastronòmic, esportiu, cultural i d'esdeveniments de la Catalunya central és enorme, i un concert amb una artista del prestigi de Carla Bruni ajudarà a reforçar aquesta vocació", ha afegit.