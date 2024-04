Capturats 594 porcs senglars a Collserola (Barcelona) durant la temporada de caça 2023-2024

BARCELONA, 5 abr. (EUROPA PRESS) -

Les actuacions de control de la Conselleria d'Acció Climàtica de la Generalitat a Collserola (Barcelona) han permès la captura de 594 senglars durant la temporada de caça 2023-2024, ha informat el departament en un comunicat aquest divendres.

La xifra està per sota dels 965 exemplars de la temporada passada i "evidencia que les densitats es redueixen" i se situen en 8 senglars per quilòmetre quadrat, i es torna a valors d'abans del 2020, ja que durant la pandèmia es va reduir el control de l'espècie i es va arribar a una densitat de 17 senglars per quilòmetre quadrat.

La majoria de les captures de senglars d'aquesta temporada han estat a ambients forestals --87 en batuda i 305 amb aguaits nocturns--, i a zones urbanes s'han caçat 202 exemplars, un terç del total del 2022.

A més, s'han fet 18 de les 20 batudes programades en què s'han caçat 56 senglars, "menys de la meitat que la temporada anterior", quan van ser 120, i durant les actuacions de control a Collserola s'ha tancat el pas a visitants i s'ha donat informació als accessos.

El departament assegura que el senglar ha augmentat a les zones urbanes i periurbanes de moltes ciutats catalanes en els últims anys, per la qual cosa al marge de la caça tradicional, es donen autoritzacions per a l'ús d'armes de foc en aguaits nocturns a zones forestals, i també per utilitzar gàbies, xarxes i teleanestèsia a nivell urbà.