Una càpsula de la NASA amb mostres de l'asteroide Bennu arriba a la Terra

MADRID, 24 set. (EUROPA PRESS) -

La càpsula de tornada de la nau OSIRIS-REx de la NASA ha arribat a la Terra de forma controlada aquest 24 de setembre, amb 250 grams de mostres de pols i roca de l'asteroide Bennu.

El material original d'aquesta roca espacial ajudarà a posar llum sobre la formació del nostre sistema solar fa 4.500 milions d'anys, fins i tot sobre com va començar la vida a la Terra, segons la NASA.

Complint el pla previst i després d'un viatge de retorn de gairebé tres anys, la càpsula -d'uns 45 quilos de pes- ha aterrat suaument en paracaigudes a les 14.55 UTC al Utah Test and Training Range del Departament de Defensa dels Estats Units.

La NASA havia encès la nau hores abans per garantir que la trajectòria i orientació de la sonda estiguessin alineades per aconseguir el seu objectiu d'aterrar. La càpsula s'ha separat a les 10.42 UTC a una distància de 102.000 quilòmetres de la seva destinació. Mentrestant, la nau espacial OSIRIS-REx, que va sortir de la Terra l'any 2016, va corregir rumb per allunyar-se de la Terra rumb al seu nou objectiu -l'asteroide Apophis- en l'òrbita del qual entrarà al 2029 per a una missió de reconeixement de 18 mesos.

La càpsula de tornada ha arribat a l'atmosfera superior de la Terra a les 14.42 UTC a una velocitat de 43.450 quilòmetres per hora o 36 vegades la velocitat del so. Un escut tèrmic ha protegit aquest descens, absorbint i dissipant la calor produïda per la fricció de l'aire, amb temperatures que dupliquen les de la lava volcànica.

Dos minuts després, el paracaigudes de frenat de la cápsula s'ha desplegat per reduir la seva velocitat, passant de velocitats supersòniques a subsòniques. Quan quedaven 1.600 metres d'altura per tocar sòl s'ha obert el paracaigudes principal, amb el qual la càpsula ha descendit suaument fins a la superfície.

Una vegada a terra, un equip especialitzat està encarregat de comprovar l'estat de la càpsula i recuperar les mostres, que seran traslladades a un laboratori especial al Centre Johnson de la NASA, on serà conservada i estudiada. També s'estudiarà l'històric aterratge per informar futures entregues espacials.