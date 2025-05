La Capella Sixtina es prepara per al conclave en què s'elegirà el successor del papa Francesc

MADRID 3 maig (EUROPA PRESS) -

El Vaticà avança en la preparació de la Capella Sixtina per acollir el conclave instal·lant les taules i les estufes on els cardenals cremaran els seus vots amb els quals elegiran el successor del papa Francesc.

En unes imatges difoses pel Vaticà aquest dissabte s'observa com els operaris continuen amb les instal·lacions a l'interior de la Capella Sixtina, muntant les estructures per a les taules i les estufes, després que els bombers van completar aquest divendres la instal·lació de la xemeneia que anunciarà al nou papa.

El conclave començarà el 7 de maig i després de cada votació sortirà fum per la xemeneia. Si no s'ha elegit cap papa el fum serà negre i si ja s'ha escollit el successor de Francesc la fumata sortirà blanca.

Un total de 133 cardenals menors de 80 anys participaran en aquest conclave per elegir el 267è successor de Pedro. Segons ha informat la Santa Seu, hi ha dues absències per motius de salut, una d'elles és el cardenal espanyol Antonio Cañizares, segons van confirmar a Europa Press fonts de l'arquebisbat de València.

Igualment, respecte al conclave, la Santa Seu ha aclarit que hi haurà dues votacions al matí i dues a la tarda, amb fumates al final del matí i de la tarda, tret que l'elecció es produeixi abans del previst, en aquest cas el procés s'avançaria.

El procés d'elecció del nou papa començarà dimecres a les 10.00 amb una missa i a les 16.30 els cardenals es reuniran a la Capella Paulina per resar abans de dirigir-se a la Capella Sixtina.

Després d'això, hauran de fer un jurament amb el compromís de complir el 'munus petrinum' si són elegits, així com de guardar secret sobre tots els detalls que envolten l'elecció del nou papa i de rebutjar qualsevol influència exterior.