El CAP de Sabadell (Barcelona) no va detectar maltractaments previs en el nadó que va morir divendres

Pau Venteo - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
El centre d'atenció primària (CAP) de Sabadell no va detectar signes de maltractament previ en el nadó que va morir divendres presumptament a mans dels seus pares i on el nadó va ser atès en dues ocasions anteriorment, ha pogut saber Europa Press.
Segons ha avançat aquest dimarts 'La Vanguardia', la mort es va produir per una violenta sacsejada per part d'algun dels progenitors, que li va provocar lesions neuronals i algunes fractures irreversibles que van resultar en la defunció del menor.
Les primeres lesions les va detectar el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) al domicili dels pares, que van trucar al 112 perquè la criatura no respirava, i després va ingressar en estat crític a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, on va acabar morint.
La Conselleria de Salut de la Generalitat ha obert d'ofici una investigació interna amb l'objectiu de recopilar tota la informació sobre el cas, fent un seguiment de tota l'atenció assistencial que va rebre el nadó abans de la defunció.
Els pares es troben en presó provisional, comunicada i sense fiança per presumpte maltractament habitual amb resultat de mort.