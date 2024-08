El Cap Roig Festival tanca la vint-i-quatrena edició amb més de 48.000 assistents

El grup català Gossos va ser l'encarregat de tancar aquest any el festival



GIRONA, 17 ago. (EUROPA PRESS) -

El Cap Roig Festival ha finalitzat la nit d'aquest divendres a dissabte la vint-i-quatrena edició, després de rebre prop de 48.500 assistents en un total de 23 actuacions amb estrelles nacionals i internacionals als jardins de Cap Roig a Palafrugell (Girona), a la Costa Brava.

El grup català Gossos ha estat l'encarregat de tancar una agenda d'espectacles que va començar a mitjans de juliol i ha comptat amb actuacions per a diferents públics i gustos, ha explicat l'organització en un comunicat.

Aquest any, han passat per l'escenari de Cap Roig noms com The Corrs, Raphael, Guillem Gisbert, John Fogerty, Diana Krall, Sopa de Cabra, Estopa, Passenger, The Tyets, Andrés Calamaro, Chris Isaak, Pablo López, Los Secretos, Álvaro Soler, Rozalén, Taburete, Miki Núñez, Carles Sans, Sergio Dalma, Sara Baras o Coque Malla.

CONCERTS AMB ENTRADES ESGOTADES

El festival, organitzat pel Grup Clipper's amb el suport de CaixaBank, ha penjat el cartell d'entrades esgotades en vuit concerts i ha aconseguit un índex d'ocupació del 86%, reafirmant un any més la seva posició destacada com a esdeveniment cultural.

El president del Grup Clipper's i director del Cap Roig Festival, Juli Guiu, s'ha mostrat molt satisfet amb els resultats d'aquesta edició i ha dit que l'esdeveniment ha aconseguit "atreure una gran quantitat de públic i oferir una programació d'altíssima qualitat".

"Ja estem amb la mirada posada en la pròxima edició, que coincidirà amb el vint-i-cinquè aniversari del festival, amb la il·lusió de continuar creixent i oferint el millor al nostre públic", ha remarcat Guiu.