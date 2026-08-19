El Cap Roig Festival tanca la seva 26ª edició amb 46.165 assistents

GIRONA 19 ago. (EUROPA PRESS) -
El Cap Roig Festival, organitzat per CaixaBank i el Grup Clipper's, ha tancat la seva 26ª edició amb 46.165 assistents, una ocupació del 86% i un total de 8 espectacles 'sold out', la qual cosa "reafirma la seva posició com un dels esdeveniments culturals més destacats de l'estiu".
El concert 'L'últim vals' de Miguel Ríos va tancar aquest certamen, que també ha comptat amb la participació de Manolo García com a artista convidat, informa CaixaBank en un comunicat aquest dimecres.
Durant aquest estiu, els Jardins de Cap Roig en la Costa Brava (Girona) han acollit un total de 22 actuacions d'artistes espanyols i internacionals, com Bryan Adams, Víctor Manuel, Anastacia, Amaia, Rick Astley, Cafè Quijano i Diana Krall.
També han actuat Miki Núñez, Tamboret, Antonio Orozco, Juan Diego Flórez, Valeria Castro, Lax'n'Bust, Pablo López, Mika, El Fil Invisible, Rosario, Malú, 31 FAM, Luz Casal, Ana Torroja i Miguel Ríos.
El cartell ha inclòs també una nova edició de Cap Roig Mini, la proposta familiar del festival, que aquest any ha acollit el musical 'El Fil Invisible'.