El Cap Roig Festival ven més de 40.800 entrades en l'edició del seu 25è aniversari

GIRONA 10 jul. (EUROPA PRESS) -

El 25è Cap Roig Festival, que se celebra a Calella de Palafrugell (Girona) des d'aquest divendres fins al 19 d'agost, ha venut fins aquest dijous més de 40.800 entrades, la qual cosa representa un 76% de l'aforament i amb set dels 24 concerts programats amb les entrades exhaurides.

Cap Roig, organitzat per CaixaBank i el Grup Clipper's, arrenca aquest divendres amb Sopa de Cabra i tindrà dins la programació artistes com Tom Jones, Franz Ferdinand, Ana Belén, Amaral, The Tyets, Nil Moliner, James Blunt i Michael Bublé, que clausurarà el festival amb el seu únic concert a Espanya el 2025, ha informat en un comunicat.

Els concerts que han exhaurit les entrades són els de Simple Minds, Antonio Orozco, Rosario, Lax'n'Busto, Amaral i els dos que oferirà Joan Dausà.

La directora de Comunicació i Relacions Institucionals de CaixaBank, Maria Lluïsa Martínez Gistau, ha assegurat que Cap Roig s'ha consolidat com "un referent cultural amb un impacte molt positiu al Baix Empordà".

Martínez ha afirmat que aquesta edició té una rellevància especial amb el 25è aniversari i ha assegurat que el festival reforça el seu compromís social i "destina part de la recaptació de cada concert a cinc entitats que promouen iniciatives solidàries al territori".

El president de Grup Clipper's i director del Cap Roig Festival, Juli Guiu, ha dit que fer 25 anys il·lusiona i es viu d'"una manera particularment emotiva" amb concerts com el de Michael Bublé.