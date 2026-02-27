El Cap Roig Festival obrirà amb Bryan Adams una edició amb Amaia, Rick Astley i 31FAM

GIRONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -
El Cap Roig Festival, que se celebrarà del 3 de juliol al 18 d'agost a Calella de Palafrugell (Girona), tindrà en cartell Amaia, 31FAM, Rick Astley, Miki Núñez, Mika i Rosario, obrirà amb Bryan Adams i tancarà amb Miguel Ríos i comptarà amb el retorn de Café Quijano i Taburete.
En una roda de premsa aquest divendres per presentar els detalls de la cita --organitzada per CaixaBank i el Grup Clipper's--, el president de Grup Clipper's i director del festival, Juli Guiu, ha afirmat que hi haurà 23 concerts i destaca que és l'edició amb "més dones".
La directora de Comunicació i Relacions Institucionals de CaixaBank, María Luisa Martínez, ha assenyalat que el Cap Roig Festival és un projecte significatiu per a l'entitat pel seu impacte al territori i ser "exemple de com la cultura pot generar oportunitats i contribuir a la dinamització de l'economia local".
Entre els concerts, destaquen el d'Amaia, el 17 de juliol, que debutarà en el festival per presentar 'Si abro los ojos no es real', el seu tercer àlbum d'estudi; el de Mika, el 8 d'agost, que presentarà 'Hyperlove'; i el de 31FAM, que actuarà "per primera vegada" al Cap Roig el 14 d'agost.
Altres espectacles seran el de Rosario (11 d'agost) amb 'Universo de ley'; Malú (13 d'agost) que repassarà "grans moments" de la seva trajectòria de 25 anys; Luz Casal (15 d'agost) amb 'Me voy a permitir'; Ana Torroja (17 d'agost) amb 'Se ha acabado el show'; i la clausura anirà a càrrec de Miguel Ríos amb 'El último vals'.