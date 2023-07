El Cap Roig Festival (Girona) comença amb Rod Stewart aquest divendres una edició amb 23 concerts

El cartell inclou Norah Jones, Simply Red, Luz Casal, David Bisbal i Sebastián Yatra



El Cap Roig Festival començarà aquest divendres amb el britànic Rod Stewart una edició que acollirà 23 concerts fins al 19 d'agost als jardins de Cap Roig (Girona), i per on desfilaran altres grans artistes com Norah Jones, Simply Red i Luz Casal.

El 15 de juliol serà el torn del violinista espanyol d'origen libanès i ascendència armènia Ara Malikian, i els següents dies pujaran a l'escenari Sebastián Yatra; Norah Jones, que aquest any celebra el 20è aniversari del seu àlbum 'Come away with me'; Els Amics de les Arts; el cantant de pop-folk irlandès Damien Rice; Pablo López; Mika i Pablo Alborán.

L'agost començarà amb un concert de Stay Homas, i seguirà amb els de la banda britànica de soul i pop Simply Red; del grup Taburete; Joan Dausà, que celebra una dècada als escenaris; Sílvia Pérez Cruz, que presentarà el seu nou àlbum 'Toda una vida' i Lola Índigo, que debuta en el festival amb el seu tercer àlbum, 'El Dragón'.

Encararà la recta final amb Els Catarres i el seu disc 'Diamants'; amb Luz Casal, recentment guardonada per un Premi Ondas per la seva trajectòria; amb Manuel Carrasco i el seu nou àlbum, i amb Vanesa Martín, protagonista del concert solidari d'aquest any, que destinarà la recaptació a la sala d'estimulació sensorial de l'Asociación POTS, que acosta l'activitat física a col·lectius en exclusió social del Baix Empordà (Girona).

Abans que David Bisbal posi punt i final al festival el 19 d'agost amb el seu nou espectacle 'Me siento vivo tour', el públic podrà veure el cantant peruà Juan Diego Flórez; Dàmaris Gelabert, acompanyada per The Grow Up Singing Band, i l'espectacle infantil 'De Simba a Kiara, el tributo al Rey León'.

EDICIÓ "POTENT" I AMB NOVETATS MUSICALS

El director del festival, Juli Guiu, va destacar durant la presentació del cartell, al març, que és una edició "potent" i carregada de novetats, ja que 18 artistes dels 23 programats compartiran els seus projectes més recents, i va destacar l'oferta gastronòmica del festival.

Amb un pressupost total de 3.762.000 euros, aquesta edició acollirà tres artistes internacionals més que l'any anterior i compta amb 48.900 entrades posades a la venda, 8.900 més que el 2022.

Dimecres, a dos dies de l'inici, l'organització va afirmar en un comunicat que havien venut 37.952 entrades, un 78% de l'aforament total, i que ja s'han exhaurit per a sis concerts: el de Rod Stewart, Sebastian Yatra, Norah Jones, Joan Dausà, Lola Índigo i David Bisbal.