El cap de psicologia del SEM sobre com la societat afronta els successos: "Ens creiem invulnerables"

Recorda l'accident de Germanwings del 2014 com una de les intervencions més impactants

BARCELONA, 21 juny (EUROPA PRESS) -

El cap de l'àrea de psicologia del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Andrés Cuartero, ocupa el seu càrrec des de maig del 2022 i després d'haver intervingut amb ajuda psicològica en successos i emergències, recorda que, malgrat viure en una societat altament segura, els successos continuen passant per la seva imprevisibilitat i la gent no és conscient d'això: "Ens creiem invulnerables".

Ho explica en una entrevista a Europa Press, en la qual detalla el "ventall d'oportunitats" sobre la qual intervé l'equip de psicòlegs del SEM que ell coordina, i que en un primer moment s'encarrega de mobilitzar i potenciar la funcionalitat de la persona atesa, perquè descarregui emocions després de presenciar o viure una situació traumàtica.

Cuartero assenyala que els psicòlegs s'encarreguen de motivar la persona perquè prengui decisions i fer el que pugui en aquell moment: "El que ens ha dit la ciència és que de vegades la gent no només es traumatitza pel que li ha passat, sinó per la visió que té de com ha funcionat".

No obstant això, indica que el que millor funciona en situacions dures és estar acompanyat "dels teus", un suport més natural que el professional, segons ell, i per aquest motiu una de les funcions de l'equip de psicòlegs és animar la persona a envoltar-se d'aquest cercle.

Malgrat oferir una primera intervenció psicològica sense seguiment, hi poden haver casos en què els psicòlegs propicien una intervenció clínica per la gravetat dels fets, sobretot en persones "dissociades" o amb un xoc posttraumàtic molt fort, afegeix Cuartero.

"COSTA ASSUMIR-HO I ACCEPTAR-HO QUAN ET PASSA"

El cap de l'àrea reconeix que la societat treballa per prevenir riscos davant d'emergències vinculades a accidents de trànsit i catàstrofes naturals, amb més mesures i protocols, però que així i tot la vida es tracta d'un joc probabilístic: "Per això costa assumir i acceptar quan et passa".

Quant a les intervencions més impactants en què Cuartero ha estat present, recorda sobretot l'accident aeri del vol 9525 de Germanwings el 24 de març del 2015, quan un pilot es va suïcidar estavellant-se als Alps francesos i que va causar la mort de 150 persones, la majoria alemanyes i espanyoles.

Recorda que la Fiscalia de Marsella va prohibir comunicar a les famílies qualsevol defunció abans de confirmar la identitat de les víctimes sobre el terreny, un moment difícil, segons ell, perquè possiblement no hi havia supervivents per la gravetat de les imatges i les primeres informacions que van arribar en produir-se l'accident.

"L'alternativa és comunicar com més aviat millor, però és complicat en el moment en què depens dels altres", indica Cuartero.

D'altra banda, veu difícils els moments en els quals hi ha menors implicats, així com situacions en les quals la informació pot coincidir amb algun membre de la seva família o amistats, per la qual cosa s'ha de saber "distingir i diferenciar" per suavitzar la situació, explica.

CARTERA DE SERVEIS

En total, hi ha 41 places de psicòlegs que formen part de l'equip a tot Catalunya, repartits en diferents regions sanitàries, a més d'una borsa de treball de 50 més, que s'activa quan hi ha serveis especials i incidents de múltiples víctimes.

Actuen, principalment, de manera presencial quan l'incident ho requereix a través de la Unitat de Suport i Atenció Psicològica (USAP), que inclou dos tècnics sanitaris i un psicòleg, i a més presten ajuda en consultes telefòniques del 061 Salut Respon sobre dubtes mèdics; i, quant a la seva tasca, l'àrea de psicologia compta amb protocols i guies amb una cartera de serveis.

Cuartero explica que el 95% dels serveis són successos potencialment traumàtics amb la presència de lesions greus i morts, a més de temptatives de suïcidi, persones desaparegudes i atenció a víctimes de violències sexuals; en aquests casos, el SEM activa un protocol especial d'acompanyament continu a través de l'hospital i així assegurar "un únic relat" de la víctima.

A més, des del 2017 s'encarreguen de comunicar males notícies en coordinació amb els Mossos d'Esquadra, així com en intervencions en la comunitat educativa quan hi hagi menors que puguin presenciar fets traumàtics.

PERFIL DEL PSICÒLEG

Cuartero valora que el personal del seu equip compta amb una formació sòlida en intervencions de crisis i processos de dol traumàtic, preparats per afrontar situacions "d'alta exigència" que puguin produir una alta intensitat emocional i una sobrecàrrega traumàtica.

A més, indica que ha de tenir un perfil de resiliència amb suficient flexibilitat i adaptació, ja que no és el mateix fer una intervenció en un despatx --un entorn segur i còmode-- que una atenció psicològica al carrer, en una zona natural, de dia o de nit, on el personal ha d'aconseguir construir un espai favorable, en les seves paraules.

Precisament per la mena de situacions que afronten, els psicòlegs tenen accés a un circuit "24 hores al dia i tots els dies de l'any" per rebre atenció telefònica o presencial per descarregar i esplaiar-se en cas de saturació, explica Cuartero.

Finalment, afegeix que al setembre entrarà en funcionament un programa d'autocuidat entre companys, on qualsevol treballador de l'àrea podrà nomenar-ne tres per parlar d'inseguretats i dubtes sobre actuacions, cosa que per al cap de psicologia afavorirà la cohesió d'equip i la resiliència.

"El suport i l'ajuda sempre te la donarà millor una persona que ha passat pel mateix", conclou Cuartero.