El canvi climàtic provoca temperatures 2ºC superiors a les normals al Mediterrani, segons WWA

Germán Lama - Europa Press - Arxiu
MADRID 19 ago. (EUROPA PRESS) -
El canvi climàtic ha provocat un escalfament d'uns 2ºC en el Mediterrani, d'1,4ºC a la regió centrada en el golf de Biscaia i la península Ibèrica i d'1,3 °C a la regió cèltica, segons un nou estudi publicat aquest dimecres per World Weather Attribution (WWA).
La investigació, elaborada per científics de Suïssa, Suècia, els Estats Units, Irlanda i el Regne Unit, es basa en les anàlisis de quatre regions costaneres, des de les zones cèltiques fins al Mediterrani. Els autors van observar en totes elles tendències a l'alça que superaven la taxa mitjana d'escalfament global.
De fet, es van adonar que aquesta taxa duplica la mundial en el cas del Mediterrani. En combinar aquestes observacions amb simulacions de models climàtics, van aconseguir atribuir la major part d'aquestes tendències d'escalfament al canvi climàtic.
En l'estudi, els experts també incideixen que l'escalfament global ha provocat l'expansió "massiva" de les onades de calor marines. Segons han detallat, ha afectat el 90% de la regió del golf de Biscaia i la costa ibèrica així com el 80% del Mediterrani occidental el 2026, mentre que en un clima sense canvi climàtic la xifra esperada seria d'al voltant del 40%.
"En el Mediterrani oriental, el 70% actual es reduiria al 9%. A la regió cèltica, la proporció baixaria del 80% al 30%", ha assenyalat l'organització.
A més, WWA ha recalcat que la calor oceànica extrema pot provocar la mortaldat massiva d'espècies formadores d'hàbitats --com a corals, esponges i macroalgas--, la qual cosa genera repercussions que es propaguen en cascada per tot l'ecosistema. Així mateix, també pot alterar el subministrament d'aliment dels superdepredadores, incloses les aus marines i els mamífers marins, la qual cosa condueix a un dràstic descens de les seves poblacions.
De cara al futur, ha advertit que l'escalfament previst superarà els límits d'adaptació de moltes espècies marines. Segons el parer dels científics, aquest escalfament accelerat "pot provocar el col·lapse d'importants pesqueries, incloses les de bacallà, eglefino, verat, petxina de pelegrí i llagosta".
A més, WWA ha avisat que les onades de calor marines exacerben directament l'estrès tèrmic en terra en elevar les temperatures nocturnes i la humitat atmosfèrica a les localitats costaneres, mentre que les aigües càlides alimenten una humitat atmosfèrica extrema capaç de desencadenar tempestes destructives més endavant en la temporada.
La professora Friederike Otto, catedràtica de Ciències del Clima en el Centre de Política Ambiental de l'Imperial College de Londres, ha subratllat que els mars s'estan escalfant a un ritme que supera les mitjanes de l'escalfament global, la qual cosa comporta conseqüències directes tant per a la vida terrestre com per a la marina. Des del seu punt de vista, els éssers humans estan empenyent molts ecosistemes oceànics cap a l'extinció en retardar la transició per abandonar els combustibles fòssils.
"No podem limitar-nos a intentar adaptar-nos per sortir d'aquesta situació. Els ecosistemes són importants per si mateixos, però moltes persones i indústries també depenen que el mar no s'escalfi tan ràpidament com l'està fent. En els nostres oceans i mars poden existir límits infranquejables per a l'adaptació. Com més triguem a abandonar els combustibles fòssils, més gran serà el preu a pagar. Un preu que no pagaran els rics", ha advertit.