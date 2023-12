El cantautor Cesk Freixas anuncia una gira de comiat pel 2024 i un nou disc

BARCELONA, 5 des. (EUROPA PRESS) -

El cantautor Cesk Freixas ha anunciat aquest dilluns una gira el 2024 i part del 2025, a més d'un disc nou amb el qual s'acomiadarà dels escenaris: "No serà un adeu per sempre; serà un fins aviat. Potser seran dos anys, o potser en seran més. Qui sap".

En un comunicat en el seu web, el cantautor ha explicat que la gira tindrà un nou format i una nova banda, amb la qual interpretarà les seves cançons més representatives en "un espectacle únic, extremadament especial, una cloenda humil i sincera".

Així mateix, ha anunciat la publicació d'una cançó al gener i d'un últim disc sobre la gira: "Ho enregistrarem absolutament tot, i en sortirà un disc, el desè de la meva trajectòria, i serà el meu primer treball en directe".

Freixas ha afirmat que s'acomiadarà per passar temps amb la seva família: "M'aturaré, perquè no ho he fet mai. Així ho sento. Així ho necessito. I així ho vull. Comparteixo l'amor i els dies amb dos fills petits i la meva companya, i els dec molts caps de setmana".

El cantautor farà un parèntesi en la seva carrera "20 anys després, després de mitja vida", en la qual assegura haver fet cançons per la llengua catalana, els Països Catalans, la justícia i la solidaritat, en les seves paraules.