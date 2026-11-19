BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
La cantant Juls ha anunciat que publicarà el seu segon disc a la primavera, i que el presentarà en directe el 21 de maig a El Foment de Girona i el 28 de maig a la sala Wolf de Barcelona.
La catalana ha avançat al llarg d'aquest any tres cançons que formaran part del seu nou àlbum ('El gran diluvi', 'Tot va tirant' i 'Una més!'), informa la discogràfica Halley Records en un comunicat d'aquest dijous.
En els concerts, el públic també podrà escoltar alguns dels temes del seu primer àlbum, 'Amb amor', 'Papallones' i 'Havaneres davant del mar', entre d'altres.