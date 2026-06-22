La cantant Imelda May s'incorpora com a convidada en el concert de Ronnie Wood a Barcelona

BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
La cantant i compositora irlandesa Imelda May serà la convidada especial del concert de Ronnie Wood and His Band, que tindrà lloc el 12 de setembre a la sala Razzmatazz de Barcelona dins la programació de Cruïlla Concerts.
La relació del guitarrista dels Rolling Stones amb Imelda May ve de lluny i s'ha materialitzat en diverses col·laboracions al llarg dels anys, informa el festival Cruïlla aquest dilluns en un comunicat.
El concert de Ronnie Wood forma part d'una gira europea per sales en la qual el guitarrista presentarà un directe que combina rock, blues i repertori propi i el de Barcelona s'insereix en una programació de Cruïlla Concerts que també inclou Trueno, Els Pets i 31FAM.