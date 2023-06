La cantant Bad Gyal protagonitza la campanya d'estiu d'Estrella Damm

BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

La cantant Bad Gyal és la protagonista de la campanya d'estiu d'Estrella Damm, el tràiler de la qual ha presentat aquest dijous i que també compta amb la participació del youtuber xBuyer, informa Damm en un comunicat aquest divendres.

La campanya té per títol 'PKM' i "convida a gaudir de l'estiu al més pur estil mediterrani, amb una banda sonora escrita i interpretada per Bad Gyal i titulada 'El Sol Me Da".

El guió i la direcció de la campanya va a càrrec d'Oriol Villar, també creador del concepte 'Mediterràniament'.

Bad Gyal ha guanyat 19 discos de platí i 5 discos d'or, i la seva música es construeix a través de la fusió d'estils, que inclou gèneres com el dancehall, el reggaeton o el dembow, entre d'altres.

La campanya s'ha rodat a diferents enclavaments de la ciutat de Barcelona i de la Costa Brava (Girona) i està previst que s'estreni els pròxims dies.