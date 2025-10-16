El Canet Rock 2026 anuncia 31 Fam, The Tyets i Maria Jaume

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
El Festival Canet Rock 2026, que se celebrarà el 4 de juliol al Pla d'en Sala de Canet de Mar (Barcelona), ha anunciat 31 Fam, The Tyets i Maria Jaume com a primers noms del cartell.
El festival ha venut més de 10.000 entrades a nou mesos de celebrar-se i segueix el mateix ritme de la edició passada quan va exhaurir els tiquets abans d'anunciar el cartell complet al gener, informa aquest dijous el Canet Rock en un comunicat.
El Canet Rock tornarà a comptar amb més de 12 hores de música ininterrompuda fins que surti el sol.