El Cancer Centre del Clínic de Barcelona, acreditat per l'OECI com a Comprehensive Cancer Centre

BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
El Clínic Barcelona Comprehensive Cancer Centre (4CB) ha estat acreditat per l'Organisation of European Cancer Institutes (OECI) com a Comprehensive Cancer Centre, un dels "màxims reconeixements europeus" en oncologia, ha informat aquest divendres el Clínic en un comunicat.
El reconeixement al 4CB, impulsat per l'Hospital Clínic, l'Idibaps i la Universitat de Barcelona (UB), avala el "model integrat d'assistència, recerca, docència i innovació" en oncologia de precisió, que facilita que els avenços científics arribin de manera més ràpida i efectiva als pacients.
Aquest centre atén més de 6.500 nous pacients amb càncer cada any, integra 15 unitats multidisciplinàries, 3 programes transversals i 27 grups de recerca traslacional, i també impulsa assajos clínics, facilitant l'accés a nous tractaments i a una atenció més personalitzada.
El director del 4CB, el Doctor Aleix Prat, ha afirmat que l'acreditació OECI reflecteix "una ambició compartida: accelerar els avenços contra el càncer i transformar-los en beneficis reals per als pacients".
Prat ha afegit que "aquest reconeixement també reforça l'ambició del Campus Clínic Barcelona i del futur Nou Clínic com un dels grans hubs europeus de recerca biomèdica i oncologia, capaç d'atreure talent, innovació i nous tractaments".