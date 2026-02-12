Cancel·lats 67 vols i 8 desviats a l'Aeroport de Barcelona per l'alerta de vent

BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
Les aerolínies han informat Aena que s'han cancel·lat un total de 67 vols a l'Aeroport de Barcelona, dels quals 14 des de les 10 hores d'aquest dijous.
En sentit contrari, s'han operat 100 vols més, i un total de 8 s'han desviat, 6 a l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, un a l'Aeroport de Girona i un altre a València, i de cara a aquest dijous hi ha programades 877 operacions, han informat fonts d'Aena.
A les 10.30 hores, a l'aeroport de la capital catalana la velocitat mitjana del vent era de 50 km/h i la ratxa màxima, de 71 km/h, tot i que s'ha arribat als 92,5 km/h durant el matí, i la previsió és que es mantinguin aquestes condicions fins a les 19 hores.
Les mateixes fonts expliquen que el vent obliga a dur a terme "revisions constants de les pistes" per garantir que no hi hagi objectes arrossegats pel vent, la qual cosa pot obligar, en determinats moments, a operar en pista única.
"No obstant això, ateses les limitacions operatives existents, una sola pista permet absorbir tot el trànsit previst", afegeixen.