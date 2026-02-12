Cancel·lats 53 vols i 8 desviats a l'Aeroport de Barcelona per l'alerta de vent

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
Les aerolínies han informat Aena que s'han cancel·lat un total de 53 vols a l'Aeroport de Barcelona, dels quals 9 entre les 9 i les 10 hores d'aquest dijous.
En sentit contrari, s'han operat 86 vols més, i un total de 8 s'han desviat, 6 a l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas i 1 a l'Aeroport de Girona i un altre a València, han informat fonts d'Aena.
A l'aeroport de la capital catalana la velocitat mitjana del vent és de 61 km/h i la ratxa màxima de 92,5 km/h, i la previsió és que es mantinguin aquestes condicions fins a les 19 hores.
Les mateixes fonts expliquen que el vent obliga a dur a terme "revisions constants de les pistes" per garantir que no hi hagi objectes arrossegats pel vent, la qual cosa pot obligar, en determinats moments, a operar en pista única.
"No obstant això, ateses les limitacions operatives existents, una sola pista permet absorbir tot el trànsit previst", afegeixen.