Cancel·lat el Festival Feroe 2026 de Barcelona per "les poques entrades venudes"

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
El Festival Feroe ha cancel·lat l'edició 2026, prevista el 13 de novembre al Poble Espanyol de Barcelona, a causa de "les poques entrades venudes", ha explicat el seu director, Albert Puig, en un comunicat aquest dijous, en el qual diu que es retornaran els diners de les entrades.
"Sembla evident que un festival com Feroe ara no és necessari, les poques entrades venudes així ho demostren i aquest any el cancel·larem. S'ha perdut la primera de les batalles, els que em coneixen saben que no em rendeixo amb facilitat i la meva voluntat de perseguir nous models de música en directe més amables i justos resta intacta", explica Puig.
Recorda que el festival volia ser una alternativa a la música de masses i lamenta que s'estigui "normalitzant el fet de pagar 200 euros per una entrada després de passar processos de compra humiliants i en què s'arracona els veritables seguidors darrere unes tanques que separen el públic en funció del seu nivell adquisitiu".