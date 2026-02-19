El canari Guillermo Saavedra guanya la Beca Comic Barcelona Angoulême 2026

BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
L'autor canari Guillermo Saavedra ha guanyat la Beca Comic Barcelona Angoulême 2026 pel seu projecte 'Recreo' i serà acollit a la Maison des Auters d'Angulema del 2 de març a l'1 de juny, en la primera edició dirigida a talents espanyols.
Ficomic, l'Institut Francès de Barcelona i la Cité International de la Bande dessinée et de l'image van impulsar un programa de residències creuades dirigit a autors francesos, i Maybelline Skvortzoff i Antoine Maillard van cursar una beca a Barcelona el 2024 i 2025, informa aquest dijous Ficomic en un comunicat.
Saavedra (Gran Canària, 1997) autoedita i distribueix els seus còmics des del 2018, treballa com a il·lustrador, i el 2021 va publicar la seva primera novel·la gràfica 'Sembra' i el 2023 va començar a publicar 'Las aventuras de Jesulito Jesulín. Recreo', el projecte seleccionat.