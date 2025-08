El Can Ruti (Barcelona) estudia com validar la tecnologia 3D en tractaments de fístules perianals

BARCELONA 6 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Hospital Germans Trias i Pujol --Can Ruti-- de Badalona (Barcelona) ha realitzat "el primer estudi a Espanya" per validar la tecnologia 3D i la realitat augmentada en el tractament de fístules perianals, una de les patologies anus rectals més comunes i impactants en la qualitat de vida.

Aquesta tècnica permet una adequada planificació d'aquestes cirurgies i un abordatge de precisió i de qualitat, afavorint una millor recuperació dels pacients i reduint les reintervenciones i els efectes adversos, han informat aquest dimecres en un comunicat.

"Per això hem engegat un estudi pioner per avaluar els potencials beneficis de l'ús d'aquestes tècniques, per millorar l'èxit d'aquestes cirurgies i, alhora, reduir complicacions i recurrències, que s'acaben traduint en reintervenciones", explica Sandra Vela, especialista en coloproctología.

L'estudi espera obtenir unes primeres conclusions a finals d'any, després d'analitzar i seguir prop d'una trentena de pacients intervinguts: en la meitat d'ells, utilitzant només la ressonància preoperatoria, i en l'altra meitat afegint l'ús del model 3D per a planificació prequirúrgica i de la realitat augmentada intraoperatoria.

L'estudi s'emmarca en el Seshat, projecte promogut i finançat pel CatSalut i que forma part dels projectes del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (Siscat).