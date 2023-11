Campuzano: El sistema català "no és prou eficaç" per reduir la pobresa severa

Considera que a Catalunya s'hauria de duplicar el pressupost per donar resposta a la dependència



BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, ha assenyalat que el sistema català "no és prou eficaç" per reduir la pobresa severa.

"Cal que la Generalitat gestioni no només la renda garantida de ciutadania (RGC), en la qual aquest any haurem gastat 575 milions d'euros, sinó també l'impost mínim vital (IMV)", ha analitzat en una entrevista a 'La Vanguardia', recollida aquest diumenge per Europa Press.

Ha considerat que per reduir la taxa de pobresa severa a Catalunya s'ha d'"estimular que les persones que cobren l'RGC s'incorporin al mercat laboral", i ha apuntat que ara només s'hi insereixen el 4% o 5%.

Segons ell, una de les qüestions fonamentals de la nova legislatura del Govern central és com es preveu afrontar l'atenció que requerirà una societat envellida, i ha considerat que a Catalunya s'hauria de duplicar el pressupost dels 1.500 milions d'euros a "com a mínim 3.000" per donar resposta a la dependència.

AJUDA ALIMENTÀRIA

Campuzano ha assenyalat que la Conselleria traurà una convocatòria de subvencions per 7,5 milions d'euros extra per a les entitats "per garantir que els ciutadans que han estat atesos fins ara ho continuïn estant".

Respecte al projecte Barris amb Futur que va aprovar recentment el Govern, ha explicat que el primer és veure les accions a cada barri de tots els actors, identificar prioritats, fer una orientació més unificada per guanyar eficàcia.

Ha afirmat que Espanya "necessita una política clara per documentar les persones que viuen aquí i que no tornaran als seus països", i ha afegit textualment que l'escenari de ciutadans en situació irregular explica, en gran part, la pobresa de la qual estem parlant.