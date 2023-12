Campuzano reivindica els drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social

BARCELONA, 3 des. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Carles Campuzano, ha reivindicat aquest diumenge els drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió en la societat, amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.

"Avui (diumenge) és una molt bona jornada per recordar els gairebé 700.000 catalans i catalanes que tenen reconegut un grau de discapacitat", ha defensat en un vídeo, publicat per la Conselleria de Drets Socials a la xarxa social X i recollit per Europa Press.

Ha dit que també és un dia oportú per posar en valor projectes impulsats per la Generalitat en aquest sentit, com el Codi d'Accessibilitat aprovat dimarts passat, "que ha de garantir l'accés universal de totes les persones a serveis, recursos, establiments i edificacions".

"Un repte de país que ens ha de permetre aspirar a ser efectivament un dels països més accessibles d'Europa", ha destacat el conseller, que també ha elogiat la feina de les entitats del tercer sector.

ELOGIA LES ENTITATS DEL TERCER SECTOR

Ha recordat que les entitats del tercer sector que acompanyen les persones amb discapacitat són entitats sense ànim lucre, "vinculades al territori, d'iniciativa social i amb un pes de les famílies en la seva gestió fonamental".

"El dia 3 és un dia de reivindicació dels drets, però també un dia de celebració, en què volem fer un país millor per a les persones amb discapacitat. Recordem-ho", ha conclòs.