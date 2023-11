Campuzano planteja revisar l'atenció a la dependència com una prioritat del pròxim Govern central

El Dogc publica l'increment de les tarifes a entitats socials



BARCELONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, ha assegurat aquest dijous que "la primera qüestió" que plantejarà al pròxim Govern central és impulsar un nou sistema d'atenció a la dependència i revisar-ne el finançament.

Ho ha dit en una roda de premsa el mateix dia en què el PSOE i Junts han tancat un acord per investir el president del Govern central i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, que ja havia tancat acords d'investidura amb ERC i Sumar.

Campuzano creu que en la pròxima legislatura s'ha de revisar a fons la llei de la dependència, que qualifica d'obsoleta: "Ens posa massa traves i no ens permet atendre bé les persones".

Sense aquesta revisió i un nou sistema, creu que no es podran abordar les llistes d'espera, els salaris baixos, l'absència d'inversió en infraestructures ni la necessitat de transformar els models d'atenció.

"Ja fem tard", ha advertit Campuzano, que preveu que les qüestions de dependència seran fonamentals els pròxims anys i ha insistit que aquestes assumptes s'obriran amb la nova legislatura.

EL DOGC PUBLICA LES TARIFES

Aquest dijous el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) ha publicat l'actualització de preus i imports de determinats serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, que inclou les tarifes que reben les entitats socials per prestar aquests serveis.

Aquesta publicació, consultada per Europa Press, respon a l'acord del Govern amb els sindicats i les patronals representants d'aquestes entitats que preveia un augment del 4% dels preus dels serveis prestats des de l'1 de gener del 2023, a més d'un augment addicional del 2%, puntual, no consolidable, per compensar els costos de la inflació.

Campuzano ha destacat que la resolució estableix aquests augments mitjançant un increment generalitzat, però no exclusiu, del 6,08%, tot i que el percentatge pot ser superior en alguns casos a conseqüència de l'anàlisi de costos dels serveis de la xarxa que està duent a terme el Govern.

ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

El conseller ha remarcat mesures que ha dut a terme el Govern en matèria de dependència, com l'augment de la partida per a les prestacions econòmiques vinculades (PEV), l'ajut que perceben les persones amb dependència per al pagament d'una plaça residencial en centres acreditats quan no poden accedir a una plaça pública.

El Govern ha incrementat aquests ajuts fins als 178,5 milions el 2024 per augmentar el nombre de beneficiaris, reduir les llistes d'espera i augmentar la quantia dels ajuts.

També ha destacat la creació de 2.664 places residencials i d'atenció diürna per a persones grans i persones amb discapacitat i preveuen crear-ne 921 més a partir del 2024.

UNIÓ DE SUBVENCIONS

Les subvencions de projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials i les subvencions amb càrrec al 0,7% de l'IRPF passaran a ser una convocatòria unificada per simplificar el procés burocràtic i evitar duplicitats, ha explicat Campuzano.

"Aspirem a posar més finançament, unificació no per reduir despesa sinó per invertir més i millor, d'una manera més racional", ha afegit.