Campuzano planteja a Bustinduy revisar el finançament de la dependència en una reunió a Madrid

També manté una trobada amb Rego i tracten la situació dels menors no acompanyats



BARCELONA, 4 gen. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, ha plantejat al ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, crear un grup de treball per revisar "a fons" el finançament del sistema d'atenció a la dependència en una reunió aquest dijous a Madrid.

La trobada ha servit per compartir matèries en comú i Campuzano ha recordat a Bustinduy el "necessari respecte de les competències exclusives de la Generalitat" en l'àmbit de serveis socials i infància i joventut, reconegudes a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, ha informat la Generalitat en un comunicat.

Campuzano ha proposat el ministre la creació d'un grup de treball per impulsar la reforma del sistema de finançament de l'atenció a la dependència i que "analitzi també el deute històric de l'Estat amb Catalunya".

El conseller ha plantejat que s'estableixi un ingrés fiscal de caràcter estatal i finalista, com a França o Alemanya, per arribar al final de la legislatura amb una inversió en dependència del 2% del PIB, i ha reivindicat també un fons estatal per a inversions en infraestructures socials.

Per la seva banda, Bustinduy ha defensat que l'aportació estatal al finançament del sistema de dependència ha arribat a duplicar-se, en les seves paraules, aquest any, però que no és suficient i que la voluntat és "continuar en aquesta senda fins a aconseguir que l'aportació de l'Administració General de l'Estat al finançament de la dependència sigui del 50%", ha informat el Govern central en un comunicat.

També ha remarcat el desig de treballar al costat de les comunitats autònomes perquè tant la Llei de Famílies com la de Serveis Socials "siguin eines efectives per millorar la vida de les persones i aprofundir en els seus drets".

INFÀNCIA I JOVENTUT

D'altra banda, Campuzano també s'ha reunit amb la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, a qui li ha reclamant abordar un finançament "just i responsable" per a l'atenció dels menors que emigren sols, així com la governança compartida en l'abordatge d'aquesta realitat.

Campuzano ha assenyalat que Catalunya és "el territori que avui està assumint més joves" i creu que per això se l'ha d'acompanyar financerament; ha considerat que el Govern central ha de regular els fluxos migratoris; i ha proposat la creació d'un fons estatal d'acollida.

Rego i Campuzano han tractat també la necessitat de desenvolupar

eines de política pública per combatre la pobresa infantil o la importància de "donar una resposta multidisciplinària i interinstitucional" als menors víctimes de violència, com planteja el model Barnahus.