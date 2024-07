Campuzano després d'oposar-se Catalunya al repartiment de menors: "Les coses s'han de fer bé"

Afirma que el Govern no ha plantejat el repartiment "sobre la base de les dades actualitzades" dels acollits



BARCELONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Drets Socials en funcions de la Generalitat, Carles Campuzano, ha defensat l'oposició de Catalunya a l'acord assolit amb la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència sobre l'acolliment solidari de 400 menors estrangers no acompanyats, en el qual aquest dimecres es va abstenir, i ha indicat que "les coses s'han de fer bé".

En una entrevista d'aquest dijous a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha atribuït la decisió de la comunitat al fet que "l'Estat segueix utilitzant una xifra equivocada de 1.417 joves" mentre que, assegura, el sistema català ha acceptat a 2.369 i compta amb més de 4.000 majors de 18 anys als que segueix atenent.

D'aquesta manera, al no donar resposta el Govern central a la demanda de la Generalitat de "que el repartiment es faci sobre la base de les dades actualitzades de les persones que s'acullen", han optat per abstenir-se.

Així mateix, ha afirmat que això no treu que entenguin "perfectament la situació de Canàries, que és difícil", així com que Catalunya segueixi tenint la voluntat de seguir sent un país d'acollida, si bé textualment creu que les coses no s'estan fent bé, ja que veu evident que el sistema de repartiment no funciona.

"Per tant, voluntat d'acollida tota, però amb ordre i condicions", ha sostingut Campuzano, que també s'ha referit a la reforma de la Llei d'Estrangeria, sobre la qual ha apuntat que si no es dona amb les condicions que planteja la Generalitat, sobretot en termes de finançament, o no tindrà el seu suport.

També ha instat a Junts a acompanyar al Govern en aquest sentit, i ha esperat que no "busqui una posició exclusivament de partit" i pensi a Catalunya i reforci l'acció de l'Executiu català, en les seves paraules.