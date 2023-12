Campuzano demana a Rego ajuts per a la criança i adverteix amb recórrer al TC si envaeix competències

Preveu assumir la gestió integral de l'IMV la segona meitat del 2024

BARCELONA, 8 des. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, creu que la creació del Ministeri d'Infància i Joventut, liderat per Sira Rego, és una oportunitat per "resoldre una anomalia històrica" a Espanya com l'absència d'una prestació per a la criança, i ha advertit que recorreran al Tribunal Constitucional (TC) si s'envaeixen competències de la Generalitat des d'aquest ministeri.

Pel conseller, que "PSOE i Sumar depenguin més que mai dels vots catalans és una oportunitat" perquè les reivindicacions de l'agenda social de la Generalitat siguin una prioritat en aquesta legislatura, entre les quals hi ha un millor finançament del sistema d'atenció a la dependència i la gestió integral de l'ingrés mínim vital (IMV) per part de l'Executiu català, ha concretat en una entrevista d'Europa Press.

La taxa de pobresa infantil i la baixa fecunditat a Espanya estan vinculades amb l'absència d'una prestació universal per a la criança, segons Campuzano, que ha remarcat que "la resta d'estats d'Europa occidental" tenen ajuts d'aquest tipus com França, Alemanya, Holanda, Bèlgica, Dinamarca i Itàlia, per la qual cosa espera que sigui una prioritat per Rego.

Creu que Catalunya no pot sostenir en el temps una prestació universal de criança en tenir el marge fiscal d'una comunitat autònoma, però confia que el Govern central impulsi aquest ajut en lloc d'adoptar mesures que siguin competència del Govern: "Hi ha risc d'invasió competencial, però esperem que el Ministeri s'ompli de contingut en aquelles competències que l'Estat podria promoure".

"Esperem comptar amb l'ajuda, i no interferència, del nou Ministeri que vostè dirigeix", ha traslladat el conseller a la nova ministra per carta, i ha assegurat que estaran atents perquè, en cas de detectar qualsevol invasió competencial, recórrer-la al TC.

Sobre l'arribada de menors migrants no acompanyats aquest 2023, ha concretat que aquest any Catalunya ha acollit un total de 2.013 menors estrangers, un repte enorme per Campuzano, que considera que el Govern central no ajuda les comunitats autònomes en l'acollida: "L'Estat no ens ajuda".

IMV

Campuzano ha instat la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, a completar el traspàs de la gestió integral de l'IMV a la Generalitat d'acord amb el pacte assolit amb el ministre sortint José Luis Escrivá, ara al capdavant de la cartera de Transformació Digital.

El conseller preveu que la Generalitat pugui fer la gestió conjunta de les prestacions socials de l'IMV i de la renda garantida de ciutadania (RGC) la segona meitat del 2024, que tindrà un sobrecost d'uns 2,3 milions d'euros per a la contractació de personal i l'adaptació dels sistemes d'informació.

DEPENDÈNCIA

En matèria d'atenció a la dependència, el conseller ha reiterat que en els pròxims anys Espanya haurà d'afrontar el repte de l'envelliment de la generació del 'baby boom', invertir en noves infraestructures, posar en funcionament nous models d'atenció i millorar les condicions dels treballadors, entre d'altres, per la qual cosa veu necessari un increment de la inversió pública i més eficàcia en la gestió de recursos.

Ha criticat textualment la infrafinanciació per part de l'Estat, a qui ha acusat de trencar la promesa d'un cofinançament 50%-50% entre el Govern central i la Generalitat en matèria de dependència, i s'ha mostrat confiat que en aquesta legislatura s'arribi a aquest percentatge: "Espanya inverteix molt menys del que hauria d'invertir en polítiques d'atenció a la dependència".

BO SOCIAL ELÈCTRIC

També s'ha adreçat a la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera, a qui ha demanat gestionar "tan aviat com sigui possible" una pròrroga per al 2024 dels descomptes del bo social elèctric que expiren aquest 2023: en concret, un 65% en cas de llars vulnerables i del 80% per als consumidors vulnerables severs.

En aquest sentit, el conseller creu que Espanya hauria de canviar al model portuguès, amb un bo social d'aplicació automàtica en relació amb la constatació de llar vulnerable.