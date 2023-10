Campuzano demana un "finançament just" per atendre els joves migrants no acompanyats

BARCELONA, 11 oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, ha reclamat aquest dimecres un "finançament just" i més coordinació per atendre els joves migrants no acompanyats amb totes les garanties, informa el departament en un comunicat.

"L'Estat espanyol no pot defugir de les seves responsabilitats i, per tant, ha de col·laborar en l'atenció d'aquestes persones", ha reclamat el conseller després de participar en la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència.

Durant la trobada, el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 i les comunitats autònomes han acordat el "trasllat solidari" de 396 nens i adolescents migrants no acompanyats des de les Canàries i Ceuta, dels quals 33 seran acollits a Catalunya.