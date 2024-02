Campuzano defensa que la Generalitat treballa en la "transformació" dels serveis residencials

LLEIDA, 14 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, ha defensat aquest dimecres que la Generalitat ha treballat durant els anys de la pandèmia en la "transformació" dels serveis residencials.

Ho ha dit a Lleida preguntat per l'informe que ha aprovat la Comissió de Drets Socials del Parlament sobre les conclusions del grup de treball d'anàlisi de l'impacte de la covid-19 a les residències, que aposta per un nou model per als centres residencials de persones grans que estigui vinculat amb el sistema sanitari.

Campuzano ha remarcat que s'està "en ple desplegament" de l'atenció integrada social i sanitària, i que es preveu durant aquest any que l'atenció primària es faci càrrec de l'assistència sanitària dels usuaris de les residències.

Ha remarcat que s'està en "plena transformació per reforçar el vincle entre salut i social", i ha ressaltat que aquest any s'han incrementat les tarifes del sector, que ha d'incidir en una millora de les condicions laborals de les treballadores.

El conseller ha remarcat que el departament està afrontant la problemàtica de les llistes d'espera "en un context d'infrafinançament" del sistema de dependència.

Campuzano ha presentat la inversió social de la Generalitat amb fons europeus a les comarques de Lleida, amb un partida de 25,9 milions d'euros per finançar 67 projectes socials.