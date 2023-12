Campuzano confia a reduir les llistes d'espera de residències i augmentar el finançament el 2024

Preveu que el pressupost del 2024 creixi, però no "amb la mateixa intensitat" que el 2023

BARCELONA, 10 des. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, ha previst que el pressupost del departament del 2024 creixerà, si bé ha aclarit que "no ho farà amb la mateixa intensitat" que el 2023, i ha apostat per reduir les llistes d'espera en atenció a la dependència i incrementar el finançament de les tarifes de les entitats socials, entre altres objectius de l'agenda social de l'Executiu català.

"El departament de Drets Socials, per la magnitud que té, la sensació és que no és un pressupost suficient, que necessitaria més pressupost, però serà un pressupost que creixerà", ha explicat Campuzano en una entrevista d'Europa Press mentre el Govern està en negociació amb els interlocutors socials i en converses amb els grups parlamentaris per a l'aprovació dels comptes.

Per Campuzano, com més ampli sigui el suport que el Govern tingui en els pressupostos, més fortalesa tindran les polítiques: "El país necessita pressupostos sòlids i pressupostos que tinguin polítiques que durin més enllà d'una legislatura, que tinguin capacitat de continuar en el temps", ha argumentat el titular de Drets Socials.

Així, ha convidat els grups que van donar suport als pressupostos del 2023, ERC, PSC i Comuns, i també la CUP i Junts a donar suport als nous comptes: "Necessitem que algunes d'aquestes polítiques tinguin el màxim suport possible perquè les polítiques que de debò transformen necessiten ser sostingudes en el temps".

El conseller creu que els reptes en matèria social que té Catalunya com afrontar l'envelliment, la pobresa estructural, especialment la pobresa infantil, i l'emancipació dels joves, entre d'altres, requereixen consensos polítics de llarga durada: "No ho farem d'un dia per l'altre".

De fet, el titular de Drets Socials ha apostat per, de cara al 2024, reduir la llista d'espera en l'atenció a la dependència, a través de la creació de noves places residencials i incrementar el finançament de les tarifes de les entitats socials que presten els serveis per millorar el sou dels professionals.

Sobre les polítiques de prestacions socials, creu que han de millorar l'"eficàcia" perquè arribin a més gent, especialment a les famílies amb menors, a més d'estimular que la renda garantida de ciutadania (RGC) i l'ingrés mínim vital(IMV) siguin un trampolí perquè els beneficiaris d'aquestes transferències econòmiques s'incorporin al mercat laboral.

El Govern espera que la llei del tercer sector social, que fa més d'un any que és al Parlament, i la llei per a l'erradicació del sensellarisme s'aprovin "tan aviat com sigui possible", i Campuzano ha instat els grups parlamentaris a accelerar aquest procés, perquè considera que no és normal que algunes d'aquestes lleis triguin més d'un any a aprovar-se.