Campuzano aposta per la col·laboració publicoprivada en residències a Catalunya però amb "regles"

Diu que "queda bastant" per equiparar els salaris als de Salut, però confia a avançar



BARCELONA, 3 des. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, ha apostat per més inversió pública en el model de residències de Catalunya i per impulsar la col·laboració publicoprivada, però amb "regles", afirmant que ja no guanya l'oferta més barata.

En una entrevista a 'El País', recollida per Europa Press aquest diumenge, ha dit que "queda bastant" per aconseguir l'equiparació entre els professionals de residències i els de Salut, cosa que segons ell afecta tots els treballadors dels serveis socials.

"Però patronals, sindicats i Generalitat ja tenim un diagnòstic comú i hi ha possibilitats d'avançar", ha assegurat el conseller.

En ser preguntat per què no va entrar aquesta qüestió en l'acord d'investidura, ha respost que en matèria de dèficit fiscal, que és on s'emmarca aquesta qüestió, "s'ha decidit ara com ara abordar els àmbits que són competència exclusiva de la Generalitat: Mossos, el desplegament de la planta judicial i la recerca".

Ha explicat que ja ha enviat una carta al nou ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, en què diu que "és prioritari en aquesta legislatura abordar el finançament i la revisió de la llei de dependència, que està obsoleta".

"AUGMENTARAN ELS BENEFICIARIS" DE L'IMV

D'altra banda, ha avisat que ara la cobertura de l'ingrés mínim vital (IMV) és molt baixa i ha assegurat que quan el gestioni la Generalitat "n'augmentaran els beneficiaris".

"Amb això el que farem és millorar-ne la cobertura en diverses direccions: amb unitats familiars més nombroses i amb la compatibilitat amb ajuts a l'habitatge i amb rendes del treball", ha afegit Campuzano.

DIÀLEG I NEGOCIACIÓ AMB EL GOVERN CENTRAL

Sobre el diàleg i la negociació amb el Govern central, ha defensat que la taula de diàleg va donar de si i que ara l'acord d'investidura aborda dèficits en competències de la Generalitat, i que "el PSOE sap que si aquesta estratègia no dona resultats, la legislatura serà molt complicada".

"I el PP de Feijóo, quan intentava pactar amb Junts, ja acceptava la naturalesa política del conflicte. Feijóo sap que l'amnistia era necessària, entre altres coses perquè el PP pugui pactar algun dia amb Junts", ha afegit.