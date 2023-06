Camps (Open Arms) veu "nefast" el paper de Frontex en el naufragi d'un pesquer davant de Grècia

Acusa la Guàrdia Costanera grega de "mala praxi"



BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

El president de l'ONG Proactiva Open Arms, Óscar Camps, ha qualificat de "nefast" el paper de Frontex en el naufragi d'un pesquer aquest dimecres davant de les costes de Grècia.

Ho ha dit en una entrevista d''El Periódico', recollida per Europa Press aquest dissabte, després de l'enfonsament, que s'ha saldat de moment amb un recompte oficial de 78 morts, però ha deixat, a més, centenars de desapareguts.

"Tots aquests vaixells estan monitoritzats i cap d'aquestes pasteres sortiria legalment de cap port, ni del primer món ni d'enlloc", ha argumentat.

Camps ha assegurat que, segons el relat dels supervivents, la Guàrdia Costera grega "va remolcar el vaixell fins a treure'l" de les aigües de la zona de responsabilitat de recerca i salvament grega, la coneguda com a zona SAR.

SENSE REGISTRES DE MANIOBRES

Ha acusat de "mala praxi" la Guàrdia Costera per la seva actuació, i ha afegit que no hi ha registre d'aquesta maniobra en cap dels seus informes.

Preguntat per la versió de la Guàrdia Costanera grega, que assegura que va contactar amb el vaixell i que els passatgers van rebutjar l'ajuda, ha sostingut que "la situació era bastant patètica com perquè algú digui que no volien ser rescatats".