Camps (Open Arms) opta per salpar cap a Grècia davant un naufragi amb almenys 80 migrants morts

BARCELONA, 15 juny (EUROPA PRESS) -

El president de l'ONG Proactiva Open arms, Òscar Camps, ha expressat la voluntat de salpar cap a Grècia arran del naufragi d'un pesquer on almenys han mort 80 migrants i l'ocupació del qual ha xifrat en 700 persones, si bé no ha concretat quan.

"És una tragèdia de dimensions colossals, és el més gran que ha passat en les últimes dècades al Mediterrani", ha avisat en una entrevista a RAC 1 d'aquest dijous recollida per Europa Press.

Ha augurat que hi haurà entre 400 i 500 víctimes: "No envien un vaixell com aquest a mitja càrrega, l'envien ple".

Camps ha dit que "cal considerar aquest flux nou" de migrants provinent de Líbia i s'ha preguntat quantes barcasses més han naufragat durant el trajecte.

"Tots els vaixells estem treballant a l'altre costat" del Mar, ha alertat, i ha retret a Frontex manca d'informació.