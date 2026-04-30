Camps (Open Arms) critica que la UE no actuï després de l'assalt "il·legal" d'Israel a la Flotilla

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
El fundador d'Open Arms, Òscar Camps, ha lamentat que la Unió Europea no exerceixi les seves obligacions de rescat després que l'exèrcit d'Israel hagi interceptat diverses embarcacions de la Global Sumud Flotilla en aigües internacionals, un assalt "il·legal" que ha posat vides en perill.
"La Unió Europea ho sap. Està passant a la seva zona i no actua. Ho veu. Frontex ho ha vist, ha estat testimoni del que ha ocorregut i les Nacions Unides guarden silenci. Quan l'ajuda no arriba és perquè algú ho impedeix, i aquí ja no parlem de política, parlem de vides i de la poca humanitat que li queda a aquesta UE", ha expressat Camps en un vídeo difós per l'organització.
Camps ha concretat que els militars israelians han fet servir drons, vaixells de guerra i han abordat embarcacions civils, i ha criticat que n'han deixat algunes incomunicades, sense senyal GPS, sense propulsió i amb una tempesta en camí: "Això no és seguretat. És posar vides en perill".