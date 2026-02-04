Camps (Open Arms) celebra la regularització de migrants per deixar de "tenir mig milió d'esclaus"

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -
El fundador d'Open Arms, Òscar Camps, ha celebrat la mesura del Govern central que preveu regularitzar uns 500.000 immigrants a Espanya: "Passem de tenir mig milió d'esclaus a mig milió de persones que tindran drets".
Ho ha dit aquest dimecres durant una visita a l'exposició 'Open Arms. Una missió a contracorrent', que es podrà veure de franc des d'aquest dijous 5 de febrer fins al 3 de maig al Palau Robert de Barcelona.
En preguntar-li per la mesura anunciada pel president del Govern central, Pedro Sánchez, Camps ha considerat que "no ha costat tant" i que és bo que les persones passin a tenir drets, puguin tenir un contracte i cotitzin.
"El discurs polític de la dreta i l'extrema dreta es basa a assenyalar persones migrades com les responsables de tot el que passa al país, la seguretat i la precarietat laboral. Si els regularitzem, passen a tenir drets i els traiem un problema, en què basaran el seu discurs? De debò ens apujaran les pensions i els salaris? Reduiran la jornada?", es pregunta.
A més, ha recordat que els qui arriben en barcassa són el 18% dels migrants, i que la resta arriben en avions però també passen a ser irregulars com els primers, i lamenta que es faci servir "com a gran eslògan la invasió d'aquest 18%" per part de certes forces polítiques.