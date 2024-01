Càmpings i hotels no podran omplir les piscines amb l'emergència per sequera a Catalunya

BARCELONA, 16 gen. (EUROPA PRESS) -

Càmpings, hotels i comunitats de veïns no podran omplir les piscines quan Catalunya entri en estat d'emergència per sequera, mentre que els gimnasos i clubs esportius sí que ho podran fer, tot i que tindran limitacions.

Ho ha dit aquest dimarts el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, en la qual ha explicat que les piscines de càmpings i hotels es podran continuar fent servir però sense omplir-se, tal com recull el Pla de Sequera, i que seran els ajuntaments els qui ho controlaran.

Per la seva banda, els gimnasos i els clubs esportius de Catalunya que tinguin piscines cobertes inscrites en el cens d'equipaments esportius de la Generalitat i les descobertes obertes tot l'any per a l'esport federat les podran omplir en estat d'emergència per sequera, sempre que ho compensin estalviant aigua a la resta d'instal·lacions.

Es tracta d'una de les modificacions que la Generalitat ha aprovat aquest dimarts dins el Pla Especial de Sequera de Catalunya i que es començarà a aplicar un cop es declari la situació d'emergència, que serà quan els embassaments de les conques internes catalanes se situïn al 16% de capacitat --aquest dimarts se situen al 16,2%--.

Mascort ha explicat que l'executiu català ha flexibilitzat algunes mesures del pla perquè es pugui continuar practicant esport, i ha recordat que aquesta sequera "és la més intensa i dura" que ha patit Catalunya des que es recullen dades.