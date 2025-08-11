El càmping afectat per l'incendi al Vendrell (Tarragona) opera "amb normalitat"

TARRAGONA 11 ago. (EUROPA PRESS) -
La direcció del càmping Vendrell Platja, afectat per l'incendi que s'ha produït aquest dilluns sobre les 3.17 hores al Vendrell (Tarragona) i que s'ha donat per extingit durant el matí, ha explicat que tots els seus serveis funcionen "amb normalitat".
"No s'ha hagut de lamentar cap dany personal i tots els usuaris i personal han estat evacuats a temps. Lamentablement, confirmem la mort d'un gos que es trobava a l'interior d'una caravana de les parcel·les afectades", ha informat la direcció del càmping en un comunicat al que ha tingut accés Europa Press.
L'incendi s'ha iniciat simultàniament en dos llocs del recinte, cremant 16 parcel·les de les gairebé 500 que té, amb afectacions en diverses caravanes, autocaravanes, tendes de campanya i material divers.
La direcció del càmping ha destacat que gràcies a l'actuació dels seus professionals i dels usuaris s'ha pogut assegurar la zona "amb immediatesa, evitant riscos majors".
En aquests moments, només queda precintada la zona on s'ha generat l'incendi per procedir a una investigació pericial per determinar les causes i l'origen i s'està reubicant als usuaris afectats en altres parcel·les i gestionant les necessitats de tots els clients que ho requereixin.