Una campanya de Cocemfe Catalunya demana que la discapacitat no s'utilitzi "per definir la persona"

BARCELONA, 3 des. (EUROPA PRESS) -

Cocemfe Catalunya ha impulsat una campanya amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat aquest diumenge per sensibilitzar la societat sobre "la importància que la discapacitat no sigui utilitzada per definir la persona".

El president de Cocemfe Catalunya, Frederic Crespo, ha cridat a utilitzar un llenguatge inclusiu i respectuós que no identifiqui una persona únicament per la seva discapacitat i que no "posi el focus exclusivament en les seves limitacions sense posar en valor les seves capacitats", informa en un comunicat l'entitat.

Les imatges de la campanya recullen titulars ficticis de premsa en els quals s'equipara la discapacitat amb altres condicions, com el color dels ulls o del cabell, per definir la persona que ha assolit alguna cosa.