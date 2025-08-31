La campanya de bany a les platges de Catalunya deixa 20 víctimes mortals fins l'agost

BARCELONA 31 ago. (EUROPA PRESS) -
Les platges de Catalunya han registrat 20 víctimes mortals des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny, fins l'agost, mentre que l'any passat en les mateixes dates en van ser 16; al 2023 se'n van registrar 23; 24 al 2022 i 16 al 2021.
Protecció Civil de la Generalitat ha fet una crida a gaudir del bany "amb prudència" i a seguir els consells de seguretat, malgrat que aquest any s'han reduït les xifres d'accidents mortals en zones de bany, informa aquest diumenge en un comunicat.
L'inici de la campanya va ser especialment negatiu, amb les pitjors xifres dels últims anys, però a l'agost s'han reduït els successos a 4.
També es remarca el perfil dels accidentats: homes majors de 65 anys.
EN PISCINES I AIGÜES INTERIORS
Pel que fa a les piscines, han mort 4 persones fins aquest agost; l'any passat 7; 11 al 2023; 12 al 2022 i 8 al 2021.
No obstant això, Protecció Civil alerta que el que preocupa com cada estiu és l'elevat nombre de ferits a les piscines, ja que en el que va d'estiu hi ha hagut 27 ferits menys greus, greus o crítics, dels quals 21 han sigut menors d'edat.
A aigües interiors, com rius, pantans i gorgs, aquest any han mort 4 persones ofegades, les mateixes que l'any anterior.
En total, aquesta temporada de bany ha registrat 28 víctimes mortals en platges, piscines i aigües interiors de Catalunya; 34 al 2023; 41 al 2022; i 27 al 2021.