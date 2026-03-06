Un camió s'incendia a la bodega d'un ferri que feia la ruta entre Barcelona i Palma

PALMA 6 març (EUROPA PRESS) -
Un camió s'ha incendiat aquest divendres a la bodega d'un ferri que feia la ruta entre Barcelona i Palma amb 126 passatgers i 46 tripulants.
L'incident ha tingut lloc cap a les 06.30 hores a l'interior del ferri Golden Bridge de la naviliera GNV, segons ha informat Salvament Martítim a través d'X.
L'embarcació navegava a unes 50 milles nàutiques de distància de la capital balear quan Salvament Marítim ha tingut constància de l'existència del foc.
Tot i que les flames ja s'havien extingit, continuava havent-hi molt fum a la bodega que, pel que sembla, provenia d'un dels camions que transportava. No s'han registrat ferits.
El Centre de Coordinació de Palma, sota la direcció de la Capitania Marítima, ha mobilitzat mitjans marítims (els vaixells Marta Mata i Salvamar Libertas) i aeris (l'helicòpter Helimer 203), que han escortat el ferri fins al port.
També s'han desplegat el 112, els Bombers de Palma, la Guàrdia Civil i els remolcadors, que finalment no han hagut d'intervenir.